Колишній ведучій телеканалів Медведчука Діані Панченко оголосили про нову підозру – СБУ

Служба безпеки України задокументувала нові злочини та оголосила нову підозру прокремлівській пропагандистці Діані Панченко, яка сприяє збройній агресії Російської Федерації проти України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Після роботи на підсанкційних телеканалах Віктора Медведчука вона виїхала до тимчасово окупованого Донецька, щоб продовжити інформаційно-підривну діяльність на користь країни-агресора», – ідеться в повідомленні.

Встановлено, що з жовтня 2022 року по теперішній час Панченко за вказівкою із Москви сприяє військово-політичному керівництву РФ в підривній діяльності проти України.

Зловмисниця систематично виправдовує збройну агресію РФ проти України, підтримує та пропагує захоплення українських регіонів, а також маніпулятивно висвітлює військово-політичну ситуацію в Україні і закликає співгромадян не чинити спротив загарбникам.

Матеріали вказаного змісту Панченко систематично викладає на власному Ютуб-каналі, який налічує майже 1 млн користувачів.

Крім того, пропагандистські «сюжети» та «публікації» Панченко «розганяє» через мережу прокремлівських Телеграм-каналів.

На підставі нових фактів злочинної діяльності слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Оскільки Панченко переховується від правосуддя, тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності.

В СБУ нагадали, що у січні цього року фігурантці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).