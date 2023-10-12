Суспільство

Колишній ведучій телеканалів Медведчука Діані Панченко оголосили про нову підозру – СБУ

12 Жовтня 2023 12:37
читать на русском →
сбу, пропаганда

Служба безпеки України задокументувала нові злочини та оголосила нову підозру прокремлівській пропагандистці Діані Панченко, яка сприяє збройній агресії Російської Федерації проти України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Після роботи на підсанкційних телеканалах Віктора Медведчука вона виїхала до тимчасово окупованого Донецька, щоб продовжити інформаційно-підривну діяльність на користь країни-агресора», – ідеться в повідомленні.

Встановлено, що з жовтня 2022 року по теперішній час Панченко за вказівкою із Москви сприяє військово-політичному керівництву РФ в підривній діяльності проти України.

Зловмисниця систематично виправдовує збройну агресію РФ проти України, підтримує та пропагує захоплення українських регіонів, а також маніпулятивно висвітлює військово-політичну ситуацію в Україні і закликає співгромадян не чинити спротив загарбникам.

Матеріали вказаного змісту Панченко систематично викладає на власному Ютуб-каналі, який налічує майже 1 млн користувачів.

Крім того, пропагандистські «сюжети» та «публікації» Панченко «розганяє» через мережу прокремлівських Телеграм-каналів.

На підставі нових фактів злочинної діяльності слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Оскільки Панченко переховується від правосуддя, тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності.

В СБУ нагадали, що у січні цього року фігурантці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
12 Жовтня 2023 15:34

Зеленський провів чергове засідання Ставки. Про що на ньому йшлося
12 Жовтня 2023 13:42

Загинуло 59 людей внаслідок ракетного удару по Грозі: у МВС закінчили ідентифікацію
12 Жовтня 2023 12:37

Колишній ведучій телеканалів Медведчука Діані Панченко оголосили про нову підозру – СБУ
12 Жовтня 2023 10:22

Буданов заявив, що ХАМАС отримали від РФ піхотне озброєння, захоплене в Україні
12 Жовтня 2023 08:04

На ОдещинІ пошкоджені припортова інфраструктура і житлові будинки внаслідок влучання ворожого дрону
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Почалась дуже важка битва за Авдіївку
Дмитро ЯРОШ

Бажаю Ізраїлю перемоги
Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
усі думки