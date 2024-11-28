Суспільство

Колишній театр імені Пушкіна у Харкові отримав нове ім’я
28 Листопада 2024 12:33
читать на русском →
декомунізація
Харківський теарт Григорія Квітки-Основ'яненка / Фото: Суспільне

Колишній театр імені Пушкіна в Харкові офіційно отримав ім’я Григорія Квітки-Основ’яненка.

За перейменування проголосували 88 депутатів, повідомила депутатка Галина Куц.  

“Понад два роки тривала епопея перейменувань. Нарешті імена козацького роду Квіток, які багато зробили для формування українського обличчя Харкова та Слобідчини, вертаються із небуття”, – написала Куц.

Григорій Квітка-Основ’яненко народився в родині козацько-старшинського походження в маєтку Основа, нині частині Харкова, що носить назву Основ’янський район. Ця історична назва була відновлена в рамках декомунізації у 2016 році.  

Театр у Харкові позбавили імені російського поета Олександра Пушкіна ще в грудні 2022 року в межах процесу дерусифікації.  


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
28 Листопада 2024 11:05

Масований удар по енергетиці: у Повітряних силах розповіли про результати роботи ППО
28 Листопада 2024 12:22

Російські терористи стратили п’ятьох полонених бійців ЗСУ на Запоріжжі
28 Листопада 2024 11:51

У Харкові ліквідували обласний центр медико-соціальної експертизи
28 Листопада 2024 10:48

Китайский балкер обірвав кабелі, тягнучи якір понад 160 кілометрів дном Балтійського моря
28 Листопада 2024 09:31

У Зеленського відповіли на заклик США знизити призовний вік
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
усі думки