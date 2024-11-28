Колишній театр імені Пушкіна у Харкові отримав нове ім’я

Колишній театр імені Пушкіна в Харкові офіційно отримав ім’я Григорія Квітки-Основ’яненка.

За перейменування проголосували 88 депутатів, повідомила депутатка Галина Куц.

“Понад два роки тривала епопея перейменувань. Нарешті імена козацького роду Квіток, які багато зробили для формування українського обличчя Харкова та Слобідчини, вертаються із небуття”, – написала Куц.

Григорій Квітка-Основ’яненко народився в родині козацько-старшинського походження в маєтку Основа, нині частині Харкова, що носить назву Основ’янський район. Ця історична назва була відновлена в рамках декомунізації у 2016 році.

Театр у Харкові позбавили імені російського поета Олександра Пушкіна ще в грудні 2022 року в межах процесу дерусифікації.