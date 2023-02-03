Суспільство

Колишній російський боєць каже, що був свідком катувань українських військовополонених

3 Лютого 2023 07:54
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війна

Колишній офіцер російської армії каже, що бачив, як його товариші катують військовополонених в Україні.

Розмовляючи з Ерін Бернетт з CNN, колишній лейтенант Костянтин Єфремов сказав, що був свідком того, як заступник командира катував військовополонених і погрожував їм сексуальним насильством, додавши, що ніхто не наважувався виступити проти офіцера, боячись, що він також нападе на них.

«Він міг запросто застрелити мене чи будь-кого іншого, хто сказав, що вони з цим не згодні», – сказав Єфремов, додавши, що особисто був свідком допитів трьох українських військовополонених.

«Крім того, він був безперервно п’яний і їздив по сусідніх селах, де були інші військовополонені. Наскільки я знаю, там було ще близько 20 українських військовополонених», – сказав він.

Єфремов є найвищим російським офіцером, який відкрито говорить про те, що бачив в Україні, зазначає CNN.

Тепер він сподівається, що Сполучені Штати нададуть йому притулок після того, як він втік з Росії минулого місяця після звільнення з армії за відмову повернутися в Україну.

“Я прошу вибачення в українського народу, що я прийшов на його землю зі зброєю в руках”, – сказав він в інтерв’ю.


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