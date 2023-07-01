Колишній “прокурор Криму” втопився у Волзі

В минулому заступник призначеної росіянами незаконної прокурорки Криму Наталії Поклонської Андрій Фомін, що також виконував обов’язки “прокурора Криму”, у суботу, 1 липня 2023 року, не зміг перепливти Волгу. У чиновника зупинилося серце, інформує проект КримРеалії.

“Фомін брав участь у традиційному запливі в Чебоксарах. Прокурор плив дистанцію 2 кілометри 200 метрів. Приблизно за половину шляху йому стало зле”, – йдеться у повідомленні.

Згідно із даними чебоксарського ТГ-каналу PG21, “у нього зупинилося серце за 150 метрів від берега”. Як стверджується, рятувальники витягли прокурора на берег вже непритомного.