Кримінал

Колишній “прокурор Криму” втопився у Волзі

1 Липня 2023 18:48
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крим

В минулому заступник призначеної росіянами незаконної прокурорки Криму Наталії Поклонської Андрій Фомін, що також виконував обов’язки “прокурора Криму”, у суботу, 1 липня 2023 року, не зміг перепливти Волгу. У чиновника зупинилося серце, інформує проект КримРеалії.

“Фомін брав участь у традиційному запливі в Чебоксарах. Прокурор плив дистанцію 2 кілометри 200 метрів. Приблизно за половину шляху йому стало зле”, – йдеться у повідомленні.

Згідно із даними чебоксарського ТГ-каналу PG21, “у нього зупинилося серце за 150 метрів від берега”. Як стверджується, рятувальники витягли прокурора на берег вже непритомного.


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