Колишній прем’єр Британії Джонсон поспілкувався із Трампом щодо України

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон поспілкувався з кандидатом в президенти США Дональдом Трампом щодо України.

Про це Джонсон написав у соцмережі Х.

«Радий був зустрітися з президентом Трампом (титул «президент» у США зберігається і по завершенні каденції – ред.), який перебуває у відмінній формі після ганебного замаху на його життя, – зазначив експрем’єр. – Ми обговорили Україну, і я не сумніваюся, що він буде сильним і рішучим у підтримці цієї країни та захисті демократії».

Як відомо, Джонсон на посаді глави уряду Великої Британії активно підтримував Україну від початку повномасштабної російської війни. Він першим з іноземних лідерів відвідав Київ після початку агресії.

Зі свого боку Трамп неодноразово критикував нинішню адміністрацію США за надання допомоги Україні.