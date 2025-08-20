Колишній очільник ДСНС на Вінниччині змушував рятувальників будувати для себе будинки

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому начальнику ДСНС у Вінницькій області, який примушував своїх підлеглих зводити для себе будинки.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідства, з червня 2024 по березень 2025 року посадовець залучав п’ятьох співробітників рятувальної служби до будівництва та ремонту приватних об’єктів у Вінницькій і Харківській областях. Підлеглі працювали як у робочий, так і у позаробочий час, замість виконання службових обов’язків.

Правоохоронці не називають ім’я підозрюваного, проте ЗМІ пишуть, що мова йдеться про Руслана Шевчука.

“Встановлено щонайменше чотири об’єкти, на яких посадовець використовував підлеглих як безоплатну робочу силу”, – додали в ДБР.