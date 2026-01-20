Судитимуть військового, який на смерть збив дитину у Кривому Розі

Завершено розслідування смертельної ДТП у Кривому Розі, внаслідок якої загинула дитина. Обвинувальний акт щодо військовослужбовця Національної гвардії України скеровано до суду.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

ДТП сталася 18 жовтня – у Кривому Розі на пішохідному переході нацгвардієць за кермом авто Skoda проігнорував заборонний сигнал світлофора та здійснив наїзд на хлопця 2011 року народження, який перетинав дорогу пішохідним переходом. Від отриманих травм дитина загинула.

У ході досудового розслідування проведено комплекс судових експертиз. Встановлено, що військовий на момент аварії перебував у тверезому стані.

Військовослужбовця обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.