Після масованої атаки РФ у Києві знову майже 6 тисяч будинків без опалення

У Києві внаслідок масованої російської атаки та пошкодження критичної інфраструктури майже 6 тисяч будинків знову залишилися без опалення. Також зафіксовані перебої з водопостачанням у частині районів столиці.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, більшість будинків, які наразі без теплопостачання, — це ті, де опалення вже двічі відновлювали або намагалися відновити після російських обстрілів 9 та 20 січня.

Крім того, у столиці виникли проблеми з водопостачанням на лівому березі та частково на правому березі міста.

Кличко зазначив, що комунальні служби та енергетики працюють над відновленням подачі тепла й води в домівки киян.