Нічна атака на Харків: пошкоджені будинки, лікарня і пологовий, 19 постраждалих

У ніч проти 24 січня російські війська здійснили масовану атаку дронами-камікадзе по Харкову. Під ударами опинилися житлові будинки та соціальні об’єкти, кількість постраждалих зросла до 19 осіб.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, місто перебувало під атакою майже 2,5 години, російські війська застосували 25 ударних безпілотників. Удари були спрямовані по багатоповерхових і приватних житлових будинках, гуртожитку, де проживають внутрішньо переміщені особи, а також по лікарні та пологовому будинку.

Реклама

Реклама

Внаслідок влучань виникли пожежі, горіли квартири та приватні будинки. Є поранені та люди, які втратили житло. На місцях працюють рятувальники, медики, поліція, комунальні служби та волонтери.

Через масовану атаку на Харків постраждало 19 людей / Фото Нацполіція, ДСНС

У поліції Харківської області повідомили, що під ударами перебували Індустріальний і Немишлянський райони міста. Пошкоджені багатоквартирні й приватні будинки, гуртожиток і два медичні заклади, сталися пожежі. Станом на 6:00 різні травми отримали 19 осіб, серед них 12-річний хлопчик, у якого зафіксували гостру стресову реакцію. Для допомоги постраждалим і документування воєнних злочинів залучені всі профільні служби.

У ДСНС уточнили, що в Індустріальному районі горіли балкон дев’ятиповерхівки, квартири на четвертому поверсі житлових будинків і будівля підприємства. З чотириповерхового будинку врятували п’ятьох людей, зокрема одну дитину. Також пошкоджені будівлі гуртожитку та медичного закладу. У Немишлянському районі загорівся приватний житловий будинок.

Загалом до ліквідації наслідків атаки залучили 134 рятувальники та 34 одиниці техніки ДСНС, а також співробітників Нацполіції, медиків, волонтерів і комунальні служби. На місцях працюють психологи ДСНС.