Бив та погрожував розстрілом: офіцера ЗСУ з Сумщини судитимуть за катування солдатів

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо заступника командира батальйону Збройних сил України, який дислокувався на Сумщині. Офіцера обвинувачують у катуванні підлеглих, перевищенні влади та грубому порушенні статутних правил, обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомили в ДБР.

За даними слідства, офіцер систематично знущався з підлеглих та застосовував до них жорстоке насильство. Протиправні дії розпочалися після того, як двоє військовослужбовців записали на мобільний телефон розмову з командиром, під час якої той погрожував їм розстрілом у разі відмови виконувати його вказівки. Згодом один із солдатів оприлюднив цей запис у соціальній мережі.

“Після публікації відео заступник командира батальйону почав цілеспрямовано переслідувати авторів запису. Щоб змусити їх видалити відео та публічно вибачитися, він вишикував двох потерпілих, дістав табельний пістолет і здійснив п’ять пострілів – під ноги та над головами військових, імітуючи розстріл”, – розповіли в ДБР.

Після цього офіцер побив солдатів військовим шоломом, завдаючи ударів по голові та тулубу. Внаслідок побиття в одного з потерпілих розірвався меніск, а сам шолом деформувався.

Відео з мережі не видалили й офіцер ще більше загострив тиск: наказав принести автомат, розстріляв мобільний телефон, а згодом прицільно вистрілив у стопу одного з потерпілих. Після цього офіцер дав вказівку оформити поранення як нібито самоскалічення.

“Слідство встановило ще один епізод насильства. Маючи робочий конфлікт з іншим заступником командира батальйону, перед службовою нарадою обвинувачений вдарив його в голову, спричинивши тілесні ушкодження”, – йдеться в повідомленні.

Офіцеру інкримінують катування, порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями та перевищення влади військовою службовою особою (ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 406, ч. 5 ст. 426-1 КК України). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою у слідчому ізоляторі. Обвинувальний акт скерували до суду.