Кримінал

Колишній найманець ПВК “Вагнера” розповів про страти полонених

17 Січня 2023 08:08
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пвк

Колишній командир одного з підрозділів ПВК “Вагнера” Андрій Медведєв, який просить політичного притулку в Норвегії, розповів про вбивства полонених українців. За його словами, військовополонені цікавлять ПВК лише як джерело інформації, а після допитів їх страчують.

Раніше засновник ПВК “Вагнера” Євген Пригожин заявляв, що з полоненими поводяться гуманно і формують із них обмінний фонд – відомо щонайменше про один випадок обміну, в якому брала участь компанія.

За словами Медведєва, у ПВК є спеціальний загін, який займається стратами як найманців, що провинилися, так і полонених. Зокрема, як заявив Медведєв, йому відомо про вбивство чотирьох українських військовослужбовців, які здалися в полон під Бахмутом. За його словами, усі четверо були після допиту застрелені біля селища Клинове на Донеччині.

Євген Пригожин у відповідь на запит норвезької газети Aftenposten заявив, що Медведєв має громадянство Норвегії і входив до складу «норвезького батальйону ПВК під назвою «Нідгьоґґ» (Níðhǫggr – ім’я дракона зі скандинавської міфології, інформація про громадянство не підтверджується відкритими джерелами).

За твердженням Пригожина, Медведєв має бути притягнутий до відповідальності за жорстоке поводження з полоненими і перебуває у розшуку служби безпеки ПВК “Вагнера”.

Андрій Медведєв уклав контракт із ПВК “Вагнера” у липні 2022 року, але через кілька місяців звільнився, за його словами, через незгоду з «безглуздою війною і беззаконням командування». 13 січня він перетнув кордон у Мурманській області і попросив політичного притулку в Норвегії.


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