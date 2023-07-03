Колишній начальник кримської СБУ постане перед судом

Колишній начальник головного управління Cлужби безпеки України в АР Крим Олег Кулініч постане перед судом за держзраду.

Про це повідомляють пресслужби Державного бюро розслідувань та СБУ

“У квітні 2023 року працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо державної зради колишнього начальника Головного управління Служби безпеки України в АР Крим Олега Кулініча.

Обвинувачений свідомо затягував ознайомлення з матеріалами справи, тому слідчі були змушені звернутись до суду щодо обмеження відповідних термінів.

Наразі матеріали справи вже передані до суду”.

Зазначимо, що Кулініча затримали 16 липня 2022 року під час спецоперації Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України. Йому було оголошено про підозру у державній зраді та створенні злочинної організації.

Йому обрано запобіжний захід “тримання під вартою”. Під арештом він перебуває і до нині.

У ході розслідування працівники ДБР виявили нові факти та докази протиправної діяльності полковника СБУ та повідомили йому про підозру у вчиненні й інших кримінальних правопорушень, а саме:

у самовільному залишенні місця служби, вчиненому військовослужбовцем в умовах воєнного стану;

у заволодінні зброєю та бойовими припасами військовою службовою особою із зловживанням службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану;

у незаконному зберіганні вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу та інші.

Встановлено, що Олег Кулініч був залучений представниками Федеральної служби безпеки РФ до негласної співпраці і отримав оперативний псевдонім “Котигорошко”.

За завданням ФСБ РФ екс заступник секретаря РНБО Володимир Сівкович (в минулому офіцер КДБ СРСР) та колишній глава Адміністрації президента України Андрій Клюєв, які з 2014 року переховуються від правосуддя у Москві, створили так званий “політичний офіс” для контролю за діяльністю впливових українських політиків, високопосадовців та правоохоронців, пошуку в їхньому середовищі агентів впливу для контролю за політичними процесами в українському суспільстві.

У липні 2022 року ДБР повідомило про підозру у держзраді Володимиру Сівковичу та трьом співробітникам ФСБ РФ у шпигунстві.

Встановлено, що Сівкович через довірених осіб контролює в Україні низку фірм та підприємств, які використовуються для прикриття діяльності членів злочинної організації, а також фінансування осіб, що їм сприяють.

Слідство також встановило, що Кулініч був довіреною особою Сівковича. Він активно співпрацював зі створеним ФСБ “політичним офісом” та виконував вказівки кураторів для впровадження “своїх людей” до різних державних та правоохоронних органів, проведення розвідувально-підривної діяльності проти України, шпигунства, підбурювання громадян України до державної зради.

За даними слідства, Кулініч заздалегідь знав про плани збройних сил РФ здійснити напад з тимчасово окупованої території АР Крим на материкову частину України, але умисно приховав цю надважливу інформацію від керівництва і заборонив відправляти будь-яку документацію з цього приводу до ЦУ СБУ.

У перші години вторгнення він свідомо блокував будь-які спроби повідомити керівництво СБУ і суспільство про реальну обстановку у регіоні, не вжив жодних заходів задля захисту державного суверенітету, надав вказівку особовому складу покинути місце служби, пізніше видав штатну зброю людям, які не мали відношення до СБУ.

Окрім цього посадовець сам покинув місце постійної дислокації та вже 24 лютого виїхав до Києва. На одній із квартир, де мешкав Кулініч, слідчі виявили схрон зі зброєю та його документи часів проходження служби в КДБ СРСР.