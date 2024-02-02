Суспільство

Колишній командир “Азову” прокоментував мобілізацію ведучого телемарафону

2 Лютого 2024 20:55
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мобілізація
Орест Дрималовський / скріншот з ефіру телемарафону

Заступник командира ІІІ окремої штурмової бригади, колишній командир полку “Азов” Максим Жорін прокоментував заяву ведучого телемарафону Ореста Дрималовського щодо його мобілізації.

“Той випадок, коли піар навколо цього вчинку не дратує. Бо це сьогодні правильний та потрібний підхід.

На відміну від інших моїх «улюблених» персонажей – деяких здорових спортивних депутатів, які в тактичному одязі б’ються на вулицях та несуть постійно якусь хєрню. А могли би теж показати всім приклад та піти до війська”, – написав Жорін в своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, телеведучий Орест Дрималовський в ефірі телемарафону заявив про свою мобілізацію до ЗСУ та закликав глядачів вірити в ЗСУ, допомагати ЗСУ та ставати до лав ЗСУ.


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