Колишній командувач НАТО спрогнозував, чим закінчиться війна Путіна в Україні

Колишній командувач Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Джеймс Ставрідіс в ефірі програми CNN Smerconish в передбачив, що російсько-українська війна закінчиться тим, що президент Росії Володимир Путін захопить 20 відсотків території України.

Про це пише Newsweek.

Новообраний президент Дональд Трамп раніше заявляв, що якби він опинився за столом переговорів з Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, війна між двома східноєвропейськими країнами закінчилася б «протягом 24 годин».

Тепер, коли Трамп виграв цьогорічні президентські вибори у віце-президента Камали Гарріс, кандидата від Демократичної партії, світ буде стежити за тим, як він впорається з війною.

Ставрідіс, адмірал у відставці, який часто виступає на телеканалах, щоб поділитися своїм досвідом у сфері міжнародних відносин, сказав у Майклу Смерконішу з CNN, що якщо Трамп зможе закінчити російсько-українську війну за 24 години, «я буду першим, хто проголосує за його Нобелівську премію миру».

«Я сподіваюся, що він це зробить, і я думаю, що він це зробить, чинитиме тиск на обидві сторони, щоб вони сіли за стіл переговорів, і це буде схоже на кінець Корейської війни… Путін, на жаль, отримає близько 20 відсотків України, той шматок, який він зараз тримає, але решта України, 80 відсотків, всі ці ресурси, переважна більшість населення, вони залишаться демократичними, вільними», – сказав Ставрідіс.

Він додав, що Україна також отримає «шлях до НАТО, можливо, через три-п’ять років, [це] реалістично. Це не найгірший результат у світі».

Відповідаючи на запитання Newsweek, скільки часу, на його думку, реально займуть переговори після вступу Трампа на посаду, Ставрідіс відповів електронною поштою: «Майте на увазі, що врегулювання шляхом переговорів – це не те, що США можуть нав’язати, а те, про що українці та росіяни повинні домовитися».

«Переговори про припинення вогню і остаточне врегулювання займуть місяці. Вступ України до НАТО може бути здійснений за пару років», – додав він.

Україна, яка наразі є партнером НАТО, давно намагалася приєднатися до військового альянсу, ще до вторгнення Росії. Але Зеленський раніше визнавав, що це буде «неможливо» до закінчення війни.

Ставрідіс сказав Смерконішу, що Україна також може отримати членство в Європейському Союзі, який вклав мільярди доларів у допомогу Україні в боротьбі з російським вторгненням.

«Путін буде ненавидіти цю частину [України], так само як і українці будуть ненавидіти ту частину, де Путін тримає 20% їхньої країни. Але це переговори», – сказав адмірал у відставці.

Ставрідіс також сказав, що угода, ймовірно, включатиме «якусь демілітаризовану зону між двома сторонами, як у Кореї. І, можливо, ви патрулюєте її солдатами НАТО, наприклад, не американськими, а європейськими».

Путін у четвер привітав Трампа з перемогою на виборах під час міжнародного форуму-конференції на чорноморському курорті Сочі.

«Користуючись нагодою, хотів би привітати його з обранням на посаду президента Сполучених Штатів Америки», – сказав російський лідер, додавши, що сказане Трампом “про бажання відновити відносини з Росією, допомогти припинити українську кризу, на мій погляд, заслуговує щонайменше на увагу”.

У середу Зеленський також привітав Трампа в дописі в X, колишньому Twitter.

«Вітаю @realDonaldTrump з вражаючою перемогою на виборах! Згадую нашу велику зустріч з президентом Трампом у вересні, коли ми детально обговорили українсько-американське стратегічне партнерство, План перемоги та шляхи припинення російської агресії проти України», – написав він. «Я ціную прихильність президента Трампа до підходу «мир через силу» у світових справах. Це саме той принцип, який може практично наблизити справедливий мир в Україні. Я сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя».