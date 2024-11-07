Колишній голова КСУ та родич Андрія Шевченка незаконно виїжджали за кордон, – Слідство.Інфо

Журналісти розслідувального проєкту “Слідство.Інфо” виявили схему незаконного переправлення чоловіків через україно-угорський кордон, якою скористалися кілька відомих осіб, зокрема колишній голова Конституційного Суду Олександр Тупицький та чоловік сестри президента УАФ Андрія Шевченка.

Організатором схеми є Ян Мікш, заступник начальника з превентивної діяльності Берегівського районного відділу поліції. За даними журналістів, він сприяв незаконному переправленню 20 військовозобов’язаних чоловіків через кордон, за що отримав 400 тисяч доларів.

Мікш був затриманий і йому обрано запобіжний захід — тримання під вартою або внесення застави в розмірі 2,2 млн грн. Він відсторонений від виконання службових обов’язків, однак провину не визнає.