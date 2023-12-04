Колишній голова Харківської облради, підозрюваний у корупції, доєднався до ЗСУ

Колишній голова Харківської обласної ради Артур Товмасян, якого підозрюють в отриманні хабаря у розмірі понад одного мільйона гривень, долучився до Збройних сил України. Судовий розгляд справи про корупцію триває.

Про те, що долучився до армії, Товмасян повідомив на своїй Facebook-сторінці 4 листопада.

“Маю за честь долучитися до лав Збройних сил України. Нещодавно отримав повістку, пройшов медичну комісію та присягнув на вірність українському народу. Наразі разом з новобранцями перебуваємо на навчаннях”, — йдеться у повідомленні.

Вищий антикорупційний суд продовжує розглядати справу про отримання хабаря, в якій Товмасян є одним з підозрюваних, повідомила Суспільне Харків речниця спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.

“Нині триває дослідження доказів, Товмасян по відеозв’язку з’являється, але до дебатів ще не дійшли”, — сказала вона.