Коли Кабмін повторно внесе до Ради законопроект про мобілізацію

Уряд може внести нову редакцію законопроекту про мобілізацію до Верховної ради вже протягом кількох тижнів.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова в ефірі телемарафону.

Калмикова наголосила, що нова редакція законопроекту буде в Раді вже найближчим часом. Документ має пройти певний шлях узгодження в уряді.

За її словами, такий закон потрібен якнайшвидше, оскільки це в інтересах військових на передовій, які захищають країну близько 2 років.

У заступниці голови Міноборони попросили конкретизувати терміни внесення законопроекту до Ради.

“Ми б хотіли, щоб це були дні, але ми розуміємо, що це буде швидше за все кілька тижнів”, – відповіла вона.

Пізніше Калмикова додала, що початок реалізації норм законопроекту також очікується упродовж тижнів чи місяця.