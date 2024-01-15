Суспільство

Коли Кабмін повторно внесе до Ради законопроект про мобілізацію

15 Січня 2024 20:10
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мобілізація

Уряд може внести нову редакцію законопроекту про мобілізацію до Верховної ради вже протягом кількох тижнів.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова в ефірі телемарафону.

Калмикова наголосила, що нова редакція законопроекту буде в Раді вже найближчим часом. Документ має пройти певний шлях узгодження в уряді.

За її словами, такий закон потрібен якнайшвидше, оскільки це в інтересах військових на передовій, які захищають країну близько 2 років.

У заступниці голови Міноборони попросили конкретизувати терміни внесення законопроекту до Ради.

“Ми б хотіли, щоб це були дні, але ми розуміємо, що це буде швидше за все кілька тижнів”, – відповіла вона.

Пізніше Калмикова додала, що початок реалізації норм законопроекту також очікується упродовж тижнів чи місяця.


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