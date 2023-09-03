Коломойський проходить у справі як громадянин Ізраїлю та Кіпру, позбавлений громадянства України

Радник глави офісу президента України Сергій Лещенко опублікував фрагмент документа із матеріалів слідства у кримінальній справі бізнесмена Ігоря Коломойського, підозрюваного у шахрайстві.

У документі Коломойський фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру, позбавлений громадянства України.

При цьому на відео із засідання щодо обрання запобіжного заходу Коломойському суддя назвав підприємця громадянином України.

2 вересня Служба безпеки України вручила Ігорю Коломойському підозру у шахрайстві (стаття 190 КК) та легалізації (відмиванні) майна, отриманого злочинним шляхом (стаття 209 КК). За версією слідства, з 2013 до 2020 року бізнесмен легалізував понад півмільярда гривень «шляхом їх виведення за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ».

Того ж вечора Шевченківський районний суд Києва відправив Коломойського під варту на два місяці. Суд надав можливість внести заставу за бізнесмена у розмірі 510 мільйонів гривень. Представники Коломойського вирішили не вносити заставу.