Суспільство

Коломойському зменшили заставу

22 Січня 2024 21:07
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коломойський

Шевченківський районний суд Києва залишив бізнесмена Ігоря Коломойського пів вартою, але зменшив розмір застави з 3,9 мільярда гривень до 2,65 мільярда гривень.

Відповідне рішення схвалили під час засідання 22 січня.

Прокурори клопотали про продовження утримання Коломойського у СІЗО на час проведення досудового розслідування.

Своєю чергою адвокати наполягали на зміні запобіжного заходу з варти на домашній арешт у селі Микільське-на-Дніпрі Дніпропетровської області, зокрема через незадовільний стан здоров’я бізнесмена.

Суд також відмовив у проханні щодо передачі Коломойського на поруки.


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