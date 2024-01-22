Коломойському зменшили заставу

Шевченківський районний суд Києва залишив бізнесмена Ігоря Коломойського пів вартою, але зменшив розмір застави з 3,9 мільярда гривень до 2,65 мільярда гривень.

Відповідне рішення схвалили під час засідання 22 січня.

Прокурори клопотали про продовження утримання Коломойського у СІЗО на час проведення досудового розслідування.

Своєю чергою адвокати наполягали на зміні запобіжного заходу з варти на домашній арешт у селі Микільське-на-Дніпрі Дніпропетровської області, зокрема через незадовільний стан здоров’я бізнесмена.

Суд також відмовив у проханні щодо передачі Коломойського на поруки.