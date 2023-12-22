Суспільство

Коломойському зменшили заставу 

22 Грудня 2023 14:15
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Київський апеляційний суд зменшив розмір застави для заарештованого олігархі Ігоря Коломойського на 300 мільйонів гривень.

Рішення оголосила голова колегії суддів Тетяна Кагановська ввечері 21 грудня, передає liga.net.

Термін тримання під вартою Коломойського залишили без змін – до 26 січня включно.

“Продовжити підозрюваному Коломойському Ігорю Валерійовичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 26 січня 2024 року включно. Визначити Коломойському Ігорю Валерійовичу заставу у розмірі 2,7 млрд грн”, – йдеться в рішенні суду.

Попередній раз розмір застави було зменшено з 3,9 млрд грн до 3 млрд грн 16 листопада.


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