Коломойському продовжили запобіжний захід

Шевченківський районний суд продовжив запобіжний захід для олігарха Ігоря Коломойського. Він залишиться у СІЗО ще на два місяці.

Сьогодні Шевченківський районний суд у місті Києві розглядав клопотання про продовження терміну утримання під вартою для бізнесмена Ігоря Коломойського.

Зазначимо, що сторона обвинувачення наполягала на подовженні тримання бізнесмена під вартою строком на два місяці.

“Суд постановив: продовжити строк тримання під вартою підозрюваного Коломойського Ігоря Валерійовича в межах досудового розслідування до 2 грудня 2023 року”, – оголосила суддя Олена Мєлєшак.