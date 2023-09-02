Кримінал

Коломойському повідомлено про підозру

2 Вересня 2023 09:34
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коломойський

За матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомлення про підозру у вчиненні злочинів отримав фактичний власник великої фінансово-промислової групи Ігор Коломойський.

Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ст. 190 (шахрайство);
▪ ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

За інформацією СБУ протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора триває.


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