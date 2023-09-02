Коломойському повідомлено про підозру

За матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомлення про підозру у вчиненні злочинів отримав фактичний власник великої фінансово-промислової групи Ігор Коломойський.

Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ст. 190 (шахрайство);

▪ ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

За інформацією СБУ протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора триває.