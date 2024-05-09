Кримінал

Коломойському обрали новий запобіжний захід, – ЗМІ

9 Травня 2024 15:38
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Бізнесмен Ігор Коломойський у судавій залі / Фото: РБК-Україна

Бізнесмену Ігорю Коломойському обрали запобіжний захід у справі про організацію замовного вбивства директора однієї з юридичних компаній. Він залишиться під вартою, але без альтернативи внесення застави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у суді.

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід олігарху, який вже перебуває у СІЗО. Суд встановив запобіжний захід у вигляді арешту до 7 липня, але тепер без права на внесення застави.

У рамках інших кримінальних справ Коломойському продовжили запобіжний захід 22 квітня. Його залишили під арештом з можливістю вийти під заставу, розмір якої встановили у розмірі 1,96 млрд гривень.

Джерела РБК-Україна також зазначають, що сам Коломойський незгоден з підозрою в організації замовного вбивства адвоката.


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