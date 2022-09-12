Кримінал

Колаборант Гура з Нової Каховки виявився живим

12 Вересня 2022 12:08
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Так званий заступник голови окупаційної адміністрації Нової Каховки в Херсонській області Віталій Гура, який, як повідомляла раніше російська влада, був убитий під час замаху, виявився живим. Він з’явився в ефірі російського «Першого каналу» і повідомив про інсценування його смерті ФСБ з метою не допустити реального нападу.

«Українські ЗМІ показують, що я вже помер, загинув, убили. На початку серпня до мене підійшли і сказали, що на мене готується замах, надали запис, що є, хочуть мене вбити», – сказав Гура по російському телебаченню.

Про замах на Гуру стало відомо 6 серпня. Російські ЗМІ повідомляли, що в нього кілька разів вистрілили біля власного дому, потім госпіталізували у тяжкому стані в лікарню, де він помер.

Також «Перший канал» назвав інсценуванням вбивство «заступника начальника поліції» окупованої Нової Каховки Сергія Томки, про яке повідомлялося в липні. Він також живий і виступив в ефірі телеканалу.


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