Кого Трамп може обрати до свого нового кабінету? Ось головні претенденти

Після перемоги на президентських виборах Дональд Трамп розпочав процес формування кабінету міністрів та відбору інших високопосадовців адміністрації.

Reuters пропонує поглянути на перших кандидатів та головних претендентів на деякі з ключових посад, пов’язаних з обороною, розвідкою, дипломатією, торгівлею, імміграцією та формуванням економічної політики. Деякі з них претендують на цілу низку посад.

Сьюзі Уайлз, керівник апарату

У четвер Трамп оголосив, що Вайлз, одна з двох керівників його передвиборчої кампанії, стане главою його апарату в Білому домі.

Хоча специфіка її політичних поглядів дещо незрозуміла, Вайлс вважається лідером успішної та ефективної передвиборчої кампанії. Прихильники сподіваються, що вона привнесе відчуття порядку і дисципліни, яких часто бракувало під час першого терміну Трампа, коли він змінив низку керівників апарату.

Скотт Бессент, потенційний міністр фінансів

Бессент, ключовий економічний радник Трампа, широко розглядається як головний кандидат на посаду міністра фінансів. Давній інвестор хедж-фондів, який кілька років викладав у Єльському університеті, Бессент має теплі стосунки з новообраним президентом.

Хоча Бессент давно виступає за політику невтручання, яка була популярною в Республіканській партії до Трампа, він також високо оцінив використання Трампом тарифів як інструменту переговорів. Він високо оцінив економічну філософію новообраного президента, яка ґрунтується на скептичному ставленні як до регулювання, так і до міжнародної торгівлі.

Джон Полсон, потенційний міністр фінансів

Полсон, мільярдер, менеджер хедж-фондів і головний донор Трампа, є ще одним головним претендентом на посаду міністра фінансів. Багаторічний фінансист сказав своїм колегам, що був би зацікавлений у цій посаді.

Давній прихильник зниження податків і дерегуляції, Полсон в цілому схожий на інших потенційних членів економічної команди Трампа. Він публічно підтримував цільові тарифи як інструмент забезпечення національної безпеки США та боротьби з недобросовісною торговельною практикою за кордоном.

Один гучний захід зі збору коштів, організований Полсоном у квітні, приніс колишньому президенту понад 50 мільйонів доларів.

Ларрі Кудлоу, потенційний міністр фінансів

Ларрі Кудлоу, який працював директором Національної економічної ради протягом більшої частини першого терміну Трампа, має всі шанси стати міністром фінансів і, ймовірно, матиме можливість зайняти окрему посаду, пов’язану з економікою, якщо він буде зацікавлений у цьому.

Хоча в приватному житті він скептично ставиться до підвищення митних тарифів, публічно між політикою, яку відстоює Кудлоу, і політикою новообраного президента не так багато спільного.

Роберт Лайтхайзер, потенційний міністр фінансів

Лояльний до Трампа, який працював торговим представником США протягом майже всього президентського терміну, Лайтхайзер майже напевно отримає запрошення повернутися на посаду. Хоча Бессент і Полсон, ймовірно, мають більше шансів стати міністром фінансів, Лайтхайзер має зовнішні шанси, і він, можливо, зможе повторити свою стару роль, якщо буде зацікавлений.

Як і Трамп, Лайтхайзер є скептиком щодо торгівлі і твердим прихильником застосування мит. Він був однією з провідних фігур у торговельній війні Трампа з Китаєм та перегляді Північноамериканської угоди про вільну торгівлю, або NAFTA, з Мексикою та Канадою під час першого терміну Трампа.

Говард Лутнік, потенційний міністр фінансів

Співголова перехідної команди Трампа і багаторічний генеральний директор фінансової компанії Cantor Fitzgerald, Лутнік претендує на посаду міністра фінансів.

Хвалькуватий нью-йоркець, як і Трамп, Лутнік постійно вихваляє економічну політику новообраного президента, в тому числі використання ним нових митних тарифів.

Іноді він висловлював розгорнуті, неприховані думки про те, яку політику буде запроваджено під час другого терміну Трампа. Деякі союзники Трампа приватно скаржилися на те, що він занадто часто представляв себе як такого, що говорить від імені кампанії.

Лінда МакМахон, потенційний міністр торгівлі

Професійний рестлер-магнат і колишній директор Адміністрації малого бізнесу Лінда МакМахон вважається головним претендентом на посаду міністра торгівлі Трампа, повідомили три джерела, поінформовані про плани Трампа.

МакМахон є великим донором і була давньою прихильницею новообраного президента-республіканця, коли він вперше балотувався в Білий дім майже десять років тому. Цього разу Трамп доручив їй очолити перехідну команду, сформовану для допомоги у перевірці персоналу та розробці політики напередодні виборів 5 листопада.

МакМахон є співзасновницею і колишньою генеральною директоркою франшизи професійного рестлінгу WWE. Пізніше вона працювала директором Адміністрації малого бізнесу, пішла у відставку у 2019 році, а потім очолила протрампівський комітет політичних дій, який підтримував його переобрання на посаду президента у 2020 році.

Річард Гренелл, потенційний держсекретар

Гренелл є одним з найближчих зовнішньополітичних радників Трампа. Під час першого чотирирічного терміну обраного президента він виконував обов’язки директора національної розвідки та посла США в Німеччині. Коли у вересні Трамп зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, Гренелл був присутній на цій приватній зустрічі.

Приватні стосунки Гренелла з іноземними лідерами та часто їдкий характер зробили його центром численних суперечок, хоча значна перемога республіканців у Сенаті означає, що він, ймовірно, може бути затверджений на посаді. Він також вважається головним претендентом на посаду радника з національної безпеки, яка не потребує затвердження Сенатом.

Серед стратегій, за які він виступає, – створення автономної зони на сході України з метою припинення війни, що Київ вважає неприйнятною позицією.

Роберт О’Брайен, потенційний держсекретар

О’Брайен, четвертий і останній радник Трампа з питань національної безпеки під час його першого терміну, підтримує тісні стосунки з Трампом, і вони часто обговорюють питання національної безпеки.

Він, ймовірно, претендує на посаду держсекретаря або на інші високі посади у сфері зовнішньої політики та національної безпеки. Він підтримує тісні контакти з іноземними лідерами після того, як Трамп залишив посаду, і в травні зустрівся з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху в Ізраїлі.

Його погляди є дещо більш яструбиними, ніж у деяких радників Трампа. Наприклад, він більше підтримує військову допомогу Україні, ніж багато його сучасників-республіканців, і є прихильником заборони TikTok у Сполучених Штатах.

Білл Хагерті, потенційний держсекретар

Сенатор США від штату Теннессі, який працював над перехідною кампанією Трампа у 2016 році, Хагерті вважається головним претендентом на посаду держсекретаря. Він підтримує міцні відносини практично з усіма фракціями Республіканської партії і, ймовірно, може бути легко затверджений у Сенаті.

Він працював послом США в Японії в першій адміністрації Трампа, коли президент вихвалявся своїми теплими стосунками з тодішнім прем’єр-міністром Сіндзо Абе.

Політика Хагерті в цілому відповідає політиці Трампа. На початку року він голосував проти великого пакету військової допомоги Україні.

Марко Рубіо, потенційний держсекретар

Рубіо, сенатор США від штату Флорида і кандидат у президенти від Республіканської партії на виборах 2016 року, також є головним претендентом на посаду держсекретаря, чия політика дуже близька до політики Трампа. Як і Хагерті, він був претендентом на посаду заступника Трампа на виборах 2024 року.

Рубіо вже давно займається міжнародними справами в Сенаті, особливо в тому, що стосується Латинської Америки, і має міцні зв’язки в партії.

Майк Вальц, потенційний міністр оборони

Колишній армійський «зелений берет», а нині конгресмен від штату Флорида, Вальц зарекомендував себе як один з найактивніших «китайських яструбів» у Палаті представників.

Серед різних законопроектів, пов’язаних з Китаєм, співавтором яких він є, є заходи, спрямовані на зменшення залежності США від критично важливих мінералів, що видобуваються в Китаї.

Вальц добре ладнає з Трампом і вважається серйозним претендентом на посаду міністра оборони.

Кейт Келлогг, потенційний кандидат на посаду радника з національної безпеки

Генерал-лейтенант у відставці, який працював начальником штабу Ради національної безпеки при Трампі, Келлогг має зв’язок з Трампом і є претендентом на посаду радника з національної безпеки, серед інших посад у сфері національної безпеки.

Під час передвиборчої кампанії він представив Трампу план припинення війни в Україні, який, серед іншого, передбачав примушення обох сторін сісти за стіл переговорів і виключення членства України в НАТО в осяжному майбутньому.

Том Гоман, потенційний міністр внутрішньої безпеки

Гоман, який півтора року працював виконуючим обов’язки директора Імміграційної та митної служби під час першого терміну Трампа, є претендентом на посаду міністра внутрішньої безпеки. Трамп зробив боротьбу з нелегальною імміграцією центральним елементом своєї передвиборчої кампанії, обіцяючи масові депортації.

Трамп часто хвалив Гомана під час передвиборчої кампанії, а Гоман часто виходив на зв’язок, щоб згуртувати прихильників. Під час першого терміну Трампа Гоман був провідним прихильником суперечливої політики адміністрації щодо розлучення дітей, під час якої дітей іммігрантів, які нелегально в’їхали в країну, утримували окремо від їхніх батьків.

Чед Вульф, потенційний міністр внутрішньої безпеки

Вульф, який виконував обов’язки міністра внутрішньої безпеки Трампа протягом приблизно 14 місяців під час його першого президентства, може отримати шанс повернутися в Міністерство внутрішньої безпеки.

Вулф віддано проводив жорстку імміграційну політику Трампа і відправив федеральних агентів до Портленда, штат Орегон, для придушення протестів під час заворушень, що виникли після вбивства чорношкірого Джорджа Флойда білим офіцером поліції.

Проти нього можуть бути висунуті звинувачення. Він подав у відставку 11 січня 2021 року, всього через кілька днів після нападу на Капітолій 6 січня.

Трамп висловив побоювання щодо повернення тих, хто пішов у відставку в останні дні його президентського терміну. Однак Вулф, подаючи у відставку, послався на юридичні суперечки навколо свого призначення на посаду міністра внутрішньої безпеки, а не на напад на Капітолій. Кілька суддів постановили, що його призначення Трампом в обхід Сенату було незаконним.

Марк Грін, потенційний міністр внутрішньої безпеки

Колишній військово-польовий хірург і нинішній голова Комітету з питань внутрішньої безпеки Палати представників, Грін розглядається деякими союзниками Трампа у Вашингтоні як претендент на головну посаду в Міністерстві внутрішньої безпеки. Його прихильники описують його як лояльного до Трампа і прихильника жорсткої імміграційної політики, який також має значний законодавчий досвід.

Грін був номінований Трампом під час його першого терміну на посаду міністра оборони, але він зняв свою кандидатуру, оскільки його минулі заяви, які широко розцінювалися як расистські та ісламофобські, привернули до нього більше уваги.

Джон Реткліфф, потенційний генеральний прокурор

Колишній конгресмен і прокурор, який обіймав посаду директора національної розвідки протягом останнього року президентства Трампа, Реткліфф розглядається як потенційний генеральний прокурор, хоча він також може зайняти окрему посаду в сфері національної безпеки або розвідки, наприклад, директора ЦРУ.

Союзники новообраного президента вважають Реткліффа жорстким лоялістом Трампа, який, ймовірно, може отримати схвалення Сенату. Проте під час перебування на посаді директора національної розвідки Реткліфф часто суперечив оцінкам кар’єрних державних службовців, викликаючи критику з боку демократів, які стверджували, що він політизував цю роль.

Майк Лі, потенційний генеральний прокурор

Сенатор США від штату Юта, Лі широко розглядається як ще один топ-кандидат на посаду генерального прокурора. Хоча колишній прокурор відмовився голосувати за Трампа під час виборів 2016 року, згодом він став його непохитним союзником і став чимось на кшталт інтелектуального героя серед деяких фракцій «світу Трампа».

Лі був ключовою фігурою у спробах Трампа та його союзників скасувати програш на виборах 2020 року демократу Джо Байдену, а також поширював необґрунтовані теорії змови щодо нападу на Капітолій 6 січня.

Каш Патель, потенційний кандидат на посаду міністра національної безпеки

Колишній співробітник Палати представників Республіканської партії, який обіймав різні високі посади в оборонному та розвідувальному відомствах під час першого терміну Трампа, Патель часто з’являвся на передвиборчих перегонах, щоб зібрати підтримку для кандидата.

Деякі союзники Трампа хотіли б бачити Пателя, який вважається абсолютним лоялістом Трампа, на посаді директора ЦРУ. Однак будь-яка посада, що вимагає затвердження в Сенаті, може стати проблемою.

Патель протягом усієї своєї кар’єри вступав у суперечки. Минулого року в інтерв’ю союзнику Трампа Стіву Беннону він пообіцяв «переслідувати» політиків і журналістів, які вважаються ворогами новообраного президента.

Під час першого терміну Трампа Патель накликав на себе ворожість деяких більш досвідчених чиновників з національної безпеки, які вважали його нестабільним і занадто охочим догоджати тодішньому президенту.