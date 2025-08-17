Коаліція охочих скоординувала позиції напередодні переговорів у Вашингтоні

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський узяв участь у сьомому засіданні коаліції охочих, на якому співголовували Президент Франції Емманюель Макрон, Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомили в Офісі пррезидента.

Лідери скоординували спільні позиції напередодні переговорів із Президентом США Дональдом Трампом, що відбудуться в понеділок у Вашингтоні.

Партнери говорили про те, як припинити вбивства якнайшвидше, та напрацьовували спільний погляд на те, якою має стати мирна угода.

Учасники засідання наголосили на чіткій підтримці незалежності та суверенітету України. Всі погоджуються, що кордони держав не можна змінювати силою. Партнери мають спільну позицію стосовно того, що ключові питання мають вирішуватися за участю України у тристоронньому форматі: Україна, США, РФ.

Лідери привітали рішення США щодо готовності взяти участь у гарантіях безпеки для України. Володимир Зеленський зазначив, що ці гарантії мають бути практичними, давати захист на землі, у небі та на морі, а також розроблятися за участю Європи.

Володимир Зеленський подякував усім партнерам за корисну зустріч.