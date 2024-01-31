Князєв вийшов з СІЗО

Колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва звільнено зі слідчого ізолятора під заставу.
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Сьогодні за Князєва була внесена застава у 18,168 млн грн, вчора суд вчергове зменшив її з 20 млн грн.
САП зазначає, що Князєв вийшов з-під варти під процесуальні обов’язки, зокрема:
- носити електронний засіб контролю (електронний браслет);
- не відлучатися з міста Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;
- здати на зберігання до Головного управління Державної міграційної служби Києва свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України й в’їзд в Україну.