Кримінал

Князєв вийшов з СІЗО

31 Січня 2024 18:04
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корупція

Колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва звільнено зі слідчого ізолятора під заставу.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Сьогодні за Князєва була внесена застава у 18,168 млн грн, вчора суд вчергове зменшив її з 20 млн грн. 

САП зазначає, що Князєв вийшов з-під варти під процесуальні обов’язки, зокрема:

  • носити електронний засіб контролю (електронний браслет);
  • не відлучатися з міста Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;
  • здати на зберігання до Головного управління Державної міграційної служби Києва свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України й в’їзд в Україну.

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