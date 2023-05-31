Князєв стверджує, що то не його гроші знайшли при обшуку

Колишній Голова Верховного Суду Всеволод Князєв заявив, що гроші, які виявили під час обшуків у його кабінеті та вдома, належать друзям – родині бізнесменів, які залишили кошти йому на зберігання перед виїздом за кордон.

Про це він заявив на засіданні Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, яка розглядає апеляційні скарги на обраний Князєву запобіжний захід, передає Укрінформ.

«Це гроші моїх друзів, сім’ї бізнесменів, які перед виїздом за кордон ще до початку війни просили мене ці гроші зберегти. Це підтверджується відповідними доказами. У мене немає телефона мобільного, з якого я міг зв’язатися із цією родиною, але якраз адвокати налагодили зв’язок, і я очікую, що ця родина буде подавати відповідні процесуальні звернення», – сказав Князєв.

Він наполягає на доцільності пом’якшення запобіжного заходу та вважає, що розмір призначеної йому застави у 107,36 млн грн завеликий. «Це ж велика різниця між 300 прожитковими мінімумами і тією заставою, яку призначив слідчий суддя. Це прірва лежить», – сказав ексголова ВС.