Суспільство

Клименко повідомив, що у кафе, по якому вдарили окупанти, був поминальний обід 

5 Жовтня 2023 16:57
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обстріл, Харківщина

У кафе на Харківщині, яке у четвер розбомбили росіяни і де загинули щонайменше 49 людей, проходили поминки за померлим односельцем.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону новин.


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