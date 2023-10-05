Клименко повідомив, що у кафе, по якому вдарили окупанти, був поминальний обід 

У кафе на Харківщині, яке у четвер розбомбили росіяни і де загинули щонайменше 49 людей, проходили поминки за померлим односельцем.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону новин.
У кафе на Харківщині, яке у четвер розбомбили росіяни і де загинули щонайменше 49 людей, проходили поминки за померлим односельцем.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону новин.
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