Кличко заявив, що відсторонить директора столичного метро від виконання обов’язків

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що відсторонить Віктора Брагінського від виконання обов’язків директора столичного метро.

Про це він заявив у своєму Telegram.

Кличко заявив, що зробив певні висновки після оприлюднення розслідування журналістів Bihus.info щодо незадекларованого майна Брагінського. Він додав, що відсторонить його, “або не пручатиметься і сам напише заяву на звільнення”.

“З філософського: всім в душу не заглянеш. Але, коли тобі брешуть в очі, а за спиною дістають кроликів з капелюха — виглядає це надто погано. І не тільки по відношенню до мене особисто, а по відношенню до киян”, — написав Кличко.

Журналісти редакції Bihus.info випустили розслідування про розкрадання у столичному метрополітені, виявивши у директора метрополітену Брагінського незадеклароване майно вартістю 52 мільйони гривень.Сам Брагінський ще не коментував ситуацію. Депутатка Київради Євгенія Кулеба зазначила, що очільник метро перебуває на лікарняному.