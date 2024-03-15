Суспільство

Кличко заявив, що відсторонить директора столичного метро від виконання обов’язків

15 Березня 2024 11:24
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Віктор Брагінський / Getty Images

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що відсторонить Віктора Брагінського від виконання обов’язків директора столичного метро.

Про це він заявив у своєму Telegram.

Кличко заявив, що зробив певні висновки після оприлюднення розслідування журналістів Bihus.info щодо незадекларованого майна Брагінського. Він додав, що відсторонить його, “або не пручатиметься і сам напише заяву на звільнення”.

“З філософського: всім в душу не заглянеш. Але, коли тобі брешуть в очі, а за спиною дістають кроликів з капелюха — виглядає це надто погано. І не тільки по відношенню до мене особисто, а по відношенню до киян”, — написав Кличко.

Журналісти редакції Bihus.info випустили розслідування про розкрадання у столичному метрополітені, виявивши у директора метрополітену Брагінського незадеклароване майно вартістю 52 мільйони гривень.Сам Брагінський ще не коментував ситуацію. Депутатка Київради Євгенія Кулеба зазначила, що очільник метро перебуває на лікарняному.


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Кличко заявив, що відсторонить директора столичного метро від виконання обов’язків
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