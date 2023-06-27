Кличко отримав догану від Кабміна

Голову Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка та начальника військової адміністрації столиці Сергія Попка буде притягнуто до дисциплінарної відповідальності після скандалу з незадовільним станом укриттів у Києві. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду.

Кабінет міністрів вирішив оголосити догану Кличку та Попку, а також головам Голосіївського, Оболонського, Печерського та Солом’янського районів.

Також до дисциплінарної відповідальності буде притягнуто перших заступників голів Дарницького та Шевченківського районів.

Крім цього, уряд підтримав проекти розпоряджень президента Володимира Зеленського щодо звільнення голови Деснянської районної державної адміністрації Дмитра Ратнікова та голови Святошинської РДА Сергія Павловського.

Від тимчасового виконання обов’язків голів Дніпровської та Подільської РДА звільнено Павла Бабія та Сергія Коваленка відповідно.

Перевірка укриттів у Києві розпочалася після того, як від уламків збитої російської ракети біля закритого сховища загинули люди.