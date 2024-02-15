Клієнти ПриватБанку зможуть отримати перекази із Польщі в злотих 

ПриватБанк та європейський фінансовий сервіс ZEN.COM відкрили можливість відправки до України переказів у польських злотих (PLN) через систему PrivatMoney.
Про це повідомила пресслужба ПриватБанку, передає Еспресо.
Як повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, тепер щоб відправити гроші з Польщі рідним і друзям до України, більше не треба обмінювати злоті на іншу валюту. Отримати переказ можна у гривнях або злотих на валютну картку.
Як надіслати переказ у злотих
Щоб надіслати до України грошовий переказ у злотих через ZEN.COM та PrivatMoney, потрібно:
- мати активний рахунок у застосунку ZEN.COM;
- вибрати валюту переказу PLN;
- вказати ім’я та прізвище отримувача та номер картки/рахунку IBAN у гривні або номер рахунку IBAN у злотих у ПриватБанку;
- перевірити, щоб у розділі “Тип переказу” було зазначено PrivatMoney.