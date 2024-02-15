Суспільство

Клієнти ПриватБанку зможуть отримати перекази із Польщі в злотих 

15 Лютого 2024 13:46
читать на русском →
польща, ПриватБанк
Ілюстрація з відкритих джерел

ПриватБанк та європейський фінансовий сервіс ZEN.COM відкрили можливість відправки до України переказів у польських злотих (PLN) через систему PrivatMoney.

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку, передає Еспресо.

Як повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, тепер щоб відправити гроші з Польщі рідним і друзям до України, більше не треба обмінювати злоті на іншу валюту. Отримати переказ можна у гривнях або злотих на валютну картку.

Як надіслати переказ у злотих

Щоб надіслати до України грошовий переказ у злотих через ZEN.COM та PrivatMoney, потрібно:

  • мати активний рахунок у застосунку ZEN.COM;
  • вибрати валюту переказу PLN;
  • вказати ім’я та прізвище отримувача та номер картки/рахунку IBAN у гривні або номер рахунку IBAN у злотих у ПриватБанку;
  • перевірити, щоб у розділі “Тип переказу” було зазначено PrivatMoney.

Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
15 Лютого 2024 14:10

Сирському довіряє лише 40% українців, Залужному – 94% – опитування
15 Лютого 2024 12:56

Постачання та евакуація з Авдіївки ускладнені
15 Лютого 2024 12:16

Зеленський планує візит до Німеччини та Франції 16 лютого 
15 Лютого 2024 11:16

Угорщина заблокувала затвердження чергового пакету санкцій ЄС проти РФ
15 Лютого 2024 10:20

До Авдіївки терміново передислокували Третю окрему штурмову бригаду: ситуація критична 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
усі думки