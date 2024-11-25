Політика

Кіпр планує вступити до НАТО 
25 Листопада 2024 20:24
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Ілюстративне фото з відкритих джерел

Кіпр прагне інтеграції в НАТО: Президент Христодулідіс представив план Байдену

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс під час зустрічі з американським лідером Джо Байденом у Білому домі презентував своє стратегічне бачення можливого приєднання Кіпру до НАТО. 

Про це повідомляє Ekathimerini.

Ініціатива кіпрського президента отримала схвальний відгук з боку США. Радник президента Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван назвав потенційний вступ Кіпру до Альянсу “взаємовигідним кроком”, підкресливши значні перспективи такого рішення.

Обговорення цього питання почалися ще з колишньою заступницею держсекретаря США Вікторією Нуланд, а згодом були продовжені на рівні Пентагону. Офіційне представлення плану Христодулідісом у жовтні надало проєкту нового політичного імпульсу.

Після переговорів у США президент Кіпру зустрівся із генсеком НАТО Марком Рютте на саміті Європейського політичного співтовариства у Бухаресті, щоб просувати ініціативу.

Основна мета плану – інституалізувати відносини Кіпру з НАТО як підготовчий етап до можливого членства. Успішна реалізація залежить від кількох факторів, зокрема прогресу у врегулюванні кіпрського конфлікту та покращення відносин між ЄС і Туреччиною. Ці кроки можуть створити для Анкари нові можливості, такі як доступ до європейських ресурсів і організацій, що наразі блокується через вето Кіпру.

Для реалізації плану інтеграції Кіпр звернувся до США з трьома ключовими запитами:

  1. Постійне зняття збройового ембарго.
  2. Розширення програм військової підготовки.
  3. Допомога у модернізації військового потенціалу.

Окрім того, Нікосія готова просити фінансування для розширення бази Андреас Папандреу в Пафосі, щоб привести її до американських стандартів і забезпечити можливість постійного розміщення військових США.

Ініціатива Кіпру може стати значущим кроком у зміцненні безпеки регіону та розширенні співпраці між НАТО й ЄС.


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