Політика

Кінець епохи “путінської стабільності” в ОП відреагували на події в Шебекіно

4 Червня 2023 17:34
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подоляк, Бєлгород

Сьогоднішні події в Шебекіно Бєлгородської області можна розглядати як майбутнє Росії та кінець епохи “путінської стабільності”.

Про це пише радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

“Росіянам варто придивитися… Хаос, відсутність управління (чиновники-втікачі), тотальний обстріл російською армією житлових кварталів, агресивне масове мародерство, здирство грошей за евакуацію, насильство у всіх проявах, свавілля кримінальних банд, безвладдя”, – пише Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, найголовніше довкола подій в Бєлгородській області, це тотальне інформаційне ігнорування.

“Адже того, “чого не показали по телевізору”, не існує – чи не так?”, – додав Подоляк.

Сьогодні російські повстанці заявили, що зайшли до передмістя Шебекіно Бєлгородської області. Російські військові показали відео.


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