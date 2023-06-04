Політика

Російські повстанці заявили, що зайшли до передмістя Шебекіно Бєлгородської області

4 Червня 2023 14:31
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Бєлгород

Російські повстанці заявили, що зайшли до передмістя Шебекіно Бєлгородської області. Російські військові показали відео.

Про це повідомляє “Російський добровольчий корпус” та легіон “Свобода Росії” в Telegram.

“Передова штурмова група Легіону та РДК заходить до передмістя Шебекіно”, – йдеться у повідомленні.

Російські добровольці також публікують, ймовірно, відео боїв у Бєлгородській області. За їх словами, ворожа техніка ховається у лісосмугах. “РДК” та легіон “Свобода Росії” закликають російську армію здаватися.

Варто зазначити, що місцеві Telegram-канали Бєлгородської області пишуть про вибухи, обстріли та роботу ППО. У районі Шебекіно видніється дим.


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