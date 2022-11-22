Суспільство

Кім: Залишилось три населених пункти на Кінбурнській косі – і ми вже область, яка не у стані війни

22 Листопада 2022 11:17
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миколаїв

Миколаївська область позбавляється статусу такої, що воює, залишилися окупованими лише три населених пункти на Кінбурнській косі. Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram.

“Менше прильотів у нашій області. Працюємо щодо відновлення регіону, відновлення деокупованих територій. Є хороші новини щодо світла, нам допомагають інші області, які надіслали додаткові бригади”, – розповів Кім.

За його словами, у Миколаєві та області розчищають дороги, щоб полегшити проїзд.

“У нас там залишилося три населених пункти на Кінбурнській косі для того, щоб ми зовсім, навіть юридично, вийшли зі стану області, що воює”, – сказав Кім.

Як повідомив глава ОВА, електрика в області поки що є, система витримує. Влада посилює охорону енергетичних об’єктів та систему ППО.

“Так само ми допомагаємо Херсону, щоб у Херсона швидше з’явилося світло. Додаткові автобуси посилатимемо, додаткову техніку, з розмінування, вся ця справа зараз кипить”, – повідомив Кім.


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