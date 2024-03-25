Кім чен Ин закликав війська посилити підготовку до можливої війни

Очільник КНДР звернувся до своєї армії із закликом до посилення підготовки до ймовірної війни на фоні напруги у відносинах з Південною Кореєю.

Про це повідомляє Independent.

Кім високо оцінив 105-ту бронетанкову дивізію КНДР як зразок для всієї армії у процесі “завершення підготовки до війни”. Він також віддав розпорядження щодо покращення бойової підготовки підрозділу та модернізації його обладнання.

Речник Міністерства оборони Південної Кореї Чон Ха Гю заявив, що південнокорейські та американські військові уважно стежать за військовою діяльністю КНДР. Однак він не дав конкретної оцінки деталей, оприлюднених північнокорейськими державними ЗМІ.

На початку цього місяця Кім Чен Ин керував змаганнями танкових підрозділів, у яких перемогла 105-та дивізія. Крім того, 13 березня був представлений новий північнокорейський бойовий танк, що має підкреслити зусилля КНДР щодо посилення своїх конвенційних військових можливостей разом з ракетним арсеналом.

Зазначається, що більшість аналітиків досі сумніваються, що Кім справді готується до війни. Офіційні особи Південної Кореї заявляють про зростання ймовірності менших провокацій у прикордонних регіонах, включаючи спірний західний морський кордон між Кореями.