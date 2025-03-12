Суспільство

Кількість знищених окупантів наближається до півтори тисячі: дані Генштабу ЗСУ за добу
12 Березня 2025 07:58
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Україніські військові обстрілюють позиції росіян / Фото: Генштаб ЗСУ
Україніські військові обстрілюють позиції росіян / Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом доби з 11 по 12 березня Збройні сили України знешкодили 1430 окупантів. Також РФ втратила в Україні низку важливої техніки.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників.

Втрати Росії у техніці:

  • 3 танки;
  • 7 бойових броньованих машин;
  • 44 артилерійські системи;
  • 1 РСЗВ;
  • 111 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 69 автомобілів та цистерн з ПММ;
  • 2 одиниці спеціальної техніки.

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