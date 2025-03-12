Кількість знищених окупантів наближається до півтори тисячі: дані Генштабу ЗСУ за добу

Протягом доби з 11 по 12 березня Збройні сили України знешкодили 1430 окупантів. Також РФ втратила в Україні низку важливої техніки.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників.

Втрати Росії у техніці: