Кількість знищених окупантів наближається до півтори тисячі: дані Генштабу ЗСУ за добу

Протягом доби з 11 по 12 березня Збройні сили України знешкодили 1430 окупантів. Також РФ втратила в Україні низку важливої техніки.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників.
Втрати Росії у техніці:
- 3 танки;
- 7 бойових броньованих машин;
- 44 артилерійські системи;
- 1 РСЗВ;
- 111 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 69 автомобілів та цистерн з ПММ;
- 2 одиниці спеціальної техніки.