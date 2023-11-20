Суспільство

Кількість жінок у ЗСУ зросла до понад 60 тисяч

20 Листопада 2023 15:35
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армія, жінки

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну кількість жінок, які стали на захист Батьківщини, зросла до 62 062 осіб, із них 43 479 — військовослужбовиць.

Про це повідомляє Military Media Center.

Зазначається, що після повномасштабного вторгнення кількість жінок, які долучились до лав ЗСУ та інших військових формувань, значно зросла.

“Якщо у 2014 році загальна чисельність жінок у ЗСУ становила 49 926 осіб, із них військовослужбовиць – 16 557 осіб, то станом на жовтень 2023 року (за даними Кадрового центру ЗСУ) кількість жінок у ЗСУ зросла до 62 062 осіб, із них військовослужбовиць – 43 479 осіб”, — йдеться в повідомленні.

За словами заступниці міністра оборони Наталії Калмикової, нині на полі бою в Україні є найбільша кількість жінок в новітній світовій історії.

“Вони проявляють себе не лише як гарні військові фінансистки чи лікарки, але й як сміливі військовослужбовиці, що віддано захищають свою Батьківщину”, — наголосила Калмикова.

Як зазначається, на сьогодні в українській армії скасовані будь-які обмеження щодо призначення та проходження жінками-військовослужбовцями служби на всіх посадах (в тому числі бойових) за всіма групами військово-облікових спеціальностей.


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