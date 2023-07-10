Суспільство

Кількість жертв внаслідок ворожого удару по Оріхову зросла до п’яти

10 Липня 2023 19:32
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загиблі, обстріл, Запорізька область

Кількість загиблих від авіаудару, завданого РФ по Оріхову Запорізької області, зросла до п’яти людей.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко в ефірі телемарафону новин

“На жаль, у нас уже п’ять людей, які загинули. Щойно буквально дістали ще одного чоловіка. Одинадцять у нас отримали різні ступені поранень і знаходяться зараз у лікарні”.

За словами Малашка, ворог продовжує обстрілювати Оріхів і навіть влучив у місце, яке розташоване неподалік від рятувальної операції. Від цього удару отримала поранення ще одна людина.

Голова ОВА повідомив, що рятувальники продовжують розбирати завали, і під ними можуть бути ще люди.

Він додав, що наразі в Оріхові перебувають 1800-2000 мешканців.


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