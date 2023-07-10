Кількість жертв внаслідок ворожого удару по Оріхову зросла до п’яти

Кількість загиблих від авіаудару, завданого РФ по Оріхову Запорізької області, зросла до п’яти людей.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко в ефірі телемарафону новин

“На жаль, у нас уже п’ять людей, які загинули. Щойно буквально дістали ще одного чоловіка. Одинадцять у нас отримали різні ступені поранень і знаходяться зараз у лікарні”.

За словами Малашка, ворог продовжує обстрілювати Оріхів і навіть влучив у місце, яке розташоване неподалік від рятувальної операції. Від цього удару отримала поранення ще одна людина.

Голова ОВА повідомив, що рятувальники продовжують розбирати завали, і під ними можуть бути ще люди.

Він додав, що наразі в Оріхові перебувають 1800-2000 мешканців.