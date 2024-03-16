Кримінал

Кількість жертв в Одесі зросла до 21

16 Березня 2024 12:19
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одеса, ракетний удар
Внаслідок ворожого ракетного удару по м. Одеса 15 лютого загинула 21 особа, з яких двоє рятувальників / Фото ДСНС

Сьогодні в лікарні помер одеський рятувальник — 39-ти річний водій-пожежний – Віталій АЛИМОВ, який вчора отримав важкі травми під час виконання службових обовʼязків, внаслідок повторного ракетного удару.

Він став 21-ою жертвою трагедії в Одесі.

“Медики робили все можливе, але врятувати нашого колегу не вдалося”, – повідомляє ДСНС.

Вдень 15 березня Одеса опинилась під ракетним ударом Російської Федерації.

Пізніше в Силах оборони повідомили, що російсько-окупаційні війська двічі вдарили по Одесі з оперативно-тактичного ракетного комплексу “Іскандер М”.

Внаслідок ракетної атаки боло зруйновано триповерхову будівлю рекреаційного об’єкту, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід низького тиску, автівки швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі.


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