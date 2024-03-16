Кількість жертв в Одесі зросла до 21

Сьогодні в лікарні помер одеський рятувальник — 39-ти річний водій-пожежний – Віталій АЛИМОВ, який вчора отримав важкі травми під час виконання службових обовʼязків, внаслідок повторного ракетного удару.

Він став 21-ою жертвою трагедії в Одесі.

“Медики робили все можливе, але врятувати нашого колегу не вдалося”, – повідомляє ДСНС.

Вдень 15 березня Одеса опинилась під ракетним ударом Російської Федерації.

Пізніше в Силах оборони повідомили, що російсько-окупаційні війська двічі вдарили по Одесі з оперативно-тактичного ракетного комплексу “Іскандер М”.

Внаслідок ракетної атаки боло зруйновано триповерхову будівлю рекреаційного об’єкту, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід низького тиску, автівки швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі.