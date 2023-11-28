Кількість жертв негоди в Одеській області зросла до п’яти

Кількість жертв унаслідок негоди в Одеській області зросла до 5 осіб, ще 19 постраждали і травмовані, повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

“На жаль, станом на зараз, є загиблі (від негоди). Найбільше в Одеській області – 5 осіб. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. І, щонайменше, 19 постраждалих осіб. Усім надано необхідну допомогу”, – повідомив він.

Як зазначив президент, і на державному, і на регіональному рівнях оперативні штаби працюватимуть доти, доки ситуація не нормалізується.

“На зараз лише з боку ДСНС працюють цілодобово сотні людей і сотні одиниць техніки. Допомагає Нацполіція, Нацгвардія, задіяні комунальні служби. Вдячний усім в областях по лініях обласної та місцевої влади, хто оперативно підключився до допомоги людям. У кожній громаді зараз важливо зробити максимум, щоб ми не втрачали життя людей через негоду”, – заявив він.

Також, за його словами, над відновленням електропостачання всюди працюють енергетики. “Як тільки це стане можливим, кожне місто і село отримають електрику”, – сказав Зеленський.

Глава держави подякував і волонтерам, які надають допомогу людям на місцях та автомобілістам на заблокованих дорогах.