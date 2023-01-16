Кількість загиблих внаслідок ракетного удару у Дніпрі збільшилася до 35

Число загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі збільшилося до 35 осіб, повідомив голова міської адміністрації Валентин Резніченко.

“Вночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки ще кількох загиблих. Наразі ворожа атака забрала життя 35 мешканців будинку. Серед них двоє дітей”, – сказав Резніченко.

Вдалося врятувати 39 людей, 75 людей поранено, серед поранених 14 дітей.

Доля ще 35 мешканців будинку наразі невідома.

“Пошук людей під завалами продовжується”, – додав голова міської адміністрації.

Вдень 14 січня під час чергового масованого обстрілу Росією України одна з ракет потрапила до дев’ятиповерхового житлового будинку у Дніпрі, повністю обваливши один із його сегментів.