Суспільство

Кількість загиблих внаслідок атаки на Запоріжжя зросла до трьох
22 Березня 2025 09:56
читать на русском →
Наслідки удару по Запоріжжю / Фото ДСНС
Наслідки удару по Запоріжжю / Фото ДСНС

Станом на 09.00 до 3 людей зросла кількість загиблих внаслідок атаки, з них – 1 дитина, повідомляє ДСНС.

“Медики боролися за життя 38-річної жінки, але, на жаль, врятувати її не вдалося”, – йдеться у повідомленні.

Ще 12 людей отримали поранення, серед них одна дитина.

Вночі російські війська атакували Запоріжжя, випустивши 12 ударних дронів типу «Shahed». Внаслідок влучань по житлових районах спалахнули пожежі та зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури.

Наслідки удару по Запоріжжю / Фото ДСНС


ТОП-новини

22 Березня 2025 12:03

Зеленський приїхав у Донецьку область
22 Березня 2025 13:58

У Києві після візиту до стоматолога помер 7-річний хлопчик
22 Березня 2025 13:30

Для охорони кордону на Закарпатті задіяні додаткові сили
22 Березня 2025 12:39

Російські війська продовжують обстріли Херсонщини: є загиблі та поранені
22 Березня 2025 11:12

Ціни на цигарки зростуть приблизно на 40 гривень за пачку – нардеп

Останні новини

усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Мародери в законі
Роман ДОНІК

Росія не велика. Вона довга
Ігор ЧЕРНЯК

Іпотека чужих душ
Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Вот и обещанный “план Трампа”
Лана ЗЕРКАЛЬ

Чому Трамп поводиться, як bully?
Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
усі думки