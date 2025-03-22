Кількість загиблих внаслідок атаки на Запоріжжя зросла до трьох

Станом на 09.00 до 3 людей зросла кількість загиблих внаслідок атаки, з них – 1 дитина, повідомляє ДСНС.

“Медики боролися за життя 38-річної жінки, але, на жаль, врятувати її не вдалося”, – йдеться у повідомленні.

Ще 12 людей отримали поранення, серед них одна дитина.

Вночі російські війська атакували Запоріжжя, випустивши 12 ударних дронів типу «Shahed». Внаслідок влучань по житлових районах спалахнули пожежі та зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури.

Наслідки удару по Запоріжжю / Фото ДСНС