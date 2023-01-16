Кримінал

Кількість загиблих в Дніпрі зросла до 40

16 Січня 2023 13:19
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дніпро

Кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу, здійсненого російськими окупантами 14 січня, зросла до 40 осіб, із них троє дітей, повідомив голова територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадій Корбан із посиланням на ДСНС.

“Від ГУ ДСНС: станом на 12:20 16.01.2023 загинули 40 осіб, із них деблоковано 37 осіб зокрема трьох дітей) та знайдено три фрагменти людських тіл (передані в СМЕ для ідентифікації)”, – написав Корбан у телеграмі в понеділок.

Він зазначив, що вже врятовано 39 осіб, із них шістьох дітей, травмовано 75 осіб, із них 14 дітей.

Наразі розшукують іще 30 осіб.


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