Кількість загиблих унаслідок удару по Харкову зросла до трьох, постраждалих – до 25

Унаслідок обстрілу Харкова вдень 22 червня поранені 25 осіб, троє людей загинули.

Про це в Телеграмі повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Станом на зараз відомо про трьох загиблих, щонайменше 25 поранених. 16 людей госпіталізовані, двоє з них – діти. Чотири – у важкому стані», – йдеться у повідомленні.

За його словами, пошкоджена виключно цивільна інфраструктура: будинок, зупинки громадського транспорту, магазини.

Раніше повідомлялося, що загинули двоє людей, а поранення отримали 18 осіб.