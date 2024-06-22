Кримінал

Кількість загиблих унаслідок удару по Харкову зросла до трьох, постраждалих – до 25
22 Червня 2024 17:15
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обстріл, харків
Наслідки удару по Харкову 22 червня 2024 / Фото із соцмереж

Унаслідок обстрілу Харкова вдень 22 червня поранені 25 осіб, троє людей загинули.
Про це в Телеграмі повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Станом на зараз відомо про трьох загиблих, щонайменше 25 поранених. 16 людей госпіталізовані, двоє з них – діти. Чотири – у важкому стані», – йдеться у повідомленні.

За його словами, пошкоджена виключно цивільна інфраструктура: будинок, зупинки громадського транспорту, магазини.

Раніше повідомлялося, що загинули двоє людей, а поранення отримали 18 осіб.


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