Кількість загиблих унаслідок обстрілу Селидового зросла до трьох

Кількість загиблих унаслідок удару російських окупантів по лікарні в м. Селидове Донецької області зросла до трьох, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

“Селидове. Кількість загиблих унаслідок ракетного удару окупантів зросла до трьох. З-під завалів будівлі лікарні рятувальники вилучили ще одне тіло”, – зазначено в повідомленні.

Зазначається, що аварійно-рятувальні роботи в місті завершено.

Раніше в Донецькій обласній військовій адміністрації повідомили, що внаслідок удару в ніч проти вівторка по лікарні та шахті в Селидовому загинули двоє людей, восьмеро поранені. За словами в.о. начальника обласної військової адміністрації Ігоря Мороза, одна людина загинула в лікарні й одна на території шахти. “Унаслідок удару в шахті пошкоджено сім будівель, 14 легкових автомобілів і п’ять автобусів. У лікарні частково зруйновано поліклініку, інфекційне та приймальне відділення”, – уточнив Мороз.