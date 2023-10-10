Кількість загиблих у селі Гроза зросла до 53 людей. Ще залишаються зниклі безвісти

Станом на 10 жовтня кількість загиблих у селі Гроза Куп’янського району Харківської області через російський ракетний удар збільшилася до 53 людей, серед яких — восьмирічний хлопчик.

Про це повідомили в обласному управлінні прокуратури.

Там зазначили, що під час атаки зазнали тілесних ушкоджень шестеро мирних мешканців. Нині триває ідентифікація тіл загиблих. Фахівці вже ідентифікували 49 тіл, вважаються безвісти зниклими п’ять людей.

Правоохоронці вже призначили 64 судово-медичні експертизи тіл і людських решток та 91 ДНК-експертизу. Вже проведені 36 судово-медичних експертиз та 64 детальних огляди тіл і людських решток загиблих.

5 жовтня приблизно о 13:25 російські військові вдарили по селу Гроза Куп’янського району Харківської області. За попередніми висновками, окупанти випустили ракету «Іскандер», яка влучила в кафе-магазин.

У цей час там відбувалися поминки місцевого жителя — загиблого військового. У кафе перебували приблизно 60 людей.