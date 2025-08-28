Кількість загиблих у Києві продовжує зростати

У Києві до 17 зросла кількість загиблих унаслідок нічного російського обстрілу.

“До 17 людей, з них – 4 дитини, зросла кількість жертв російського обстрілу Києва. Рятувальники дістали з-під завалів 5-поверхівки ще одне тіло”, – повідомляє ДСНС.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Доповнено. Рятувальники деблокували ще одне тіло. Таким чином кількість загиблих зросла до 18 осіб.

Аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару у Києві / Фото: ДСНС

У ніч проти 28 серпня російські війська атакували Україну 31 ракетою та майже 600 дронами. Зокрема, під ударом опинилася столиця.

Під атаку потрапило сортувальне депо “Нової пошти”. Пошкоджень зазнали офіси видань “Українська правда” та “Радіо Свобода”, а також будівля представництва Європейського Союзу в Україні та офіс Британської Ради (British Council).

Крім того, російські війська атакували критичну інфраструктуру Вінницької області, внаслідок чого без світла залишаються 60 тисяч споживачів.