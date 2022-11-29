Кримінал

Кількість загиблих у ДТП у Києві збільшилась у 6 разів

29 Листопада 2022 17:02
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дтп

У Києві у шість разів побільшало загиблих у дорожніх аваріях після віялових відключень електроенергії. Про це сказав в ефірі телемарафону спікер патрульної поліції столиці Андрій Молокоєдов.

Молокоєдов зазначив, що понад у два рази побільшало ДТП на пішохідних переходах. Він також додав, що через відключення світла ступінь тяжкості травм у дорожніх пригодах зріс.

У Києві, за словами пресофіцера, встановлені знаки пріоритету на всіх перехрестях, і водії повинні ними користуватися. Після масованих ракетних ударів армії Росії 10 листопада, патрульна поліція столиці також збільшила число регулювальників на перехрестях, зазначив Молокоєдов.


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